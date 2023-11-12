Dolmabahçe'de Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisi

Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay'ı tribüne davet etti.

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