Dolmabahçe'de Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi öncesi göreve yeni getirilen Rıza Çalımbay'a siyah-beyazlı taraftarlar tarafından yoğun sevgi gösterileri gerçekleşti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 16:33, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 16:25
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri Rıza Çalımbay'a tezahüratlar yaparak destekte bulundu.
Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay'ı tribüne davet etti.
Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi.