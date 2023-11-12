Konya'da 5 kişinin öldüğü kazada sürücüye tutuklama
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu anneanne, kızı ve 3 torununun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 18:30, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 16:54
Konya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan sürücü Sefa S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Kent merkezindeki Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde dün akşam Sefa S. (19) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmış, sürücü gözaltına alınmıştı.