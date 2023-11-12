Konya'da 5 kişinin öldüğü kazada sürücüye tutuklama

Kent merkezindeki Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde dün akşam Sefa S. (19) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmış, sürücü gözaltına alınmıştı.

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