Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen "Ağrı Sınır Güvenliği Toplantısı"nın ardından gazetecilere, gümrük kapısının yapım sürecinin iki etap halinde olduğunu söyledi.

Yapılan protokol gereği, işi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığını ifade eden Yerlikaya, "İkinci etabın da inşallah 2025'e doğru, 2024'ün sonuna doğru olacağını TOBB Başkanı Rifat Bey ile görüştüğümüz zaman öğrendik" diye konuştu.

Sınır kapısının modern şekilde hizmete alınacağını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

v"Türkiye'deki yenil nesil yapılan kapılar gibi inşallah Gürbulak, Doğubayazıt'ımız, Ağrı'mız da modern yüzüyle inşallah yakın zamanda hizmete alınmış olacaktır. Diğer illerimizde de güvenlik ve huzur toplantılar yapıyoruz. Buradayız çünkü Gürbulak Sınır Kapısı, Ağrı'daki İran hududundaki fiziki sınır güvenlik sistemlerimizi yerinde görelim, buradaki sunmuş olduğumuz güvenlik hizmetinin durumu nedir? Onu anlayalım ve Bakanlık olarak, diğer bakanlıklar olarak başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere yapmamız gereken nedir? Tek tek bunların altlarını çizdik, not aldık, talimatlandırdık. Biz eylem planı içinde inşallah bunları hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak terörle mücadele, kaçakçılık, düzensiz göç, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleriyle mücadelede amansız, son derece kararlı bir şekilde durmaksızın gayret gösteriyoruz."

"Cesaretleri kırıldı ve farklı göç rotaları arayışı içindeler"

Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden büyük gayret gösterdiğini ifade ederek, sınır güvenliğiyle ilgili ihtiyaçları ve yeni tespitleri belirlediklerini aktardı.

Eksikleri en kısa zamanda gidereceklerini vurgulayan Yerlikaya, "Bazı ufak tefek tamirat yapmamız gereken yerler var, onların tespitlerini yaptık, onlarla ilgili yakında gayretlerimiz olacak. Biz bu duvardan ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz ve bunlarla ilgili gücümüz, kuvvetimiz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığını ve farklı göç rotaları arayışı içinde girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir zaman durmayacağız, hep onların heyecanlarını yitirici, azimlerini kırıcı bir şekilde etkin ve verimli çalışacağız" diye konuştu.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama 818 aracın giriş-çıkış yaptığını anlatan Yerlikaya, 3 binin biraz altında yolcu giriş çıkışının da olduğu aktardı.

Türkiye'nin 4. büyük kara sınır kapısının ithalat ve ihracatının toplam 1 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"862 milyon lira da vergi tahsiline katkısı olan önemli bir bereket kapımız. Ağrı ile İran sınır uzunluğumuz 84 kilometre. Bu sınırımız 7 bileşenli sınır. Fiziki güvenlik sistemleriyle korunuyor. Sınır hattının 81,3 kilometrelik kısmına modüler beton duvarı ve devriye yolu yaptık. Zorlu coğrafi şartlar nedeniyle beton duvar yapılamayan kısımlara güçlendirilmiş kafes ve tel yapıldı. Bu bölüm sismik sensör ile kapatıldı. Sınır hattı boyunca 59 adet elektro optik kule inşaatı tamamlandı. 36 gözetleme kulesiyle, 23 haberleşme kulesi yatırımı devreye alındı. Yine sınır aydınlatma ve güvenlik projesi ile kritik görülen bölgelerde 30 metrelik aralıklarla kameralar yerleştirildi. Sorumluluk sahamızda 14 komuta ve kamera merkezinde toplam 167 adet kamera ile tespitle teşhis edilen yasa dışı geçiş teşebbüslerine de süratle müdahale edilmektedir."

"Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle bilinsin ki buradadır"

Yerlikaya, sınır güvenliğini koruyacak unsurların aktif bir şekilde görev yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ağrı bölgemizde 37 lego kule, 15 balistik kule, 10 yaşam kulesinin inşası tamamlandı. Sınır güvenliği faaliyetleri Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı iki tabur ve 17 hudut karakolu ile yönetiliyor. Sınır birliklerimizin gerisinde onlara destek amaçlı İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı jandarma özel hareket taburu, bir komando taburu, 3 asayiş komando bölüğü, farklı birimlerde görevli 600 personel, 1 modüler güvenlikli üs bölgesi ve 4 yaşam alanlı kule ile gerekli tedbirleri de almış bulunuyoruz. Hava şartları imkan verdiği ölçüde 7/24 İHA- SİHA ve insanlı keşif uçakları sınır güvenliğimizde aktif görev alıyor. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle bilinsin ki buradadır. Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir. Huzur ve güvenliğimizin sağlanmasında, düzensiz göçle mücadelede olmazsa olmazdır. Milletimizin huzuruna, kardeşliğine, güvenliğine kastedenlere tahammülümüz yoktur, hiçbir zaman da olmayacaktır. Gönül rahatlığı içinde söylemek istiyoruz, milletimizin duası, desteği bizimle. Topyekün vereceğimiz ve seferberlik ruhuyla vereceğimiz bir mücadeledir. Milletimizle devletimiz hemdem olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda huzur ve güven içinde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıya Ağrı Valisi Mustafa Koç, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci katıldı.