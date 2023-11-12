Lara plajında hortum paniği

Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajları bölgesinde öğle saatlerinde kıyıya yakın bölgede çıkan ve karaya ulaşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Hortum önüne ne gelirse havaya kaldırarak, turistlerin ortasından geçti. Bazı turistlerin ise kaçarak hortumdan kurtuldu. Birçok turist ise o anları şaşırarak izledi, bazı şemsiyeler ise havaya uçtu. Hortumun içerisinde kalan birkaç kişi de zor anlar yaşadı.

Bütün bunlar yaşanırken turistlerden bazılarının yüzmeye ve güneşlenmeye devam ettiği görüldü.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.