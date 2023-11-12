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Rıza Çalımbay kötü gidişata dur dedi: Beşiktaş evinde galip

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i Jackson Muleka'nın golüyle 1-0 mağlup etti. 18 yıl sonra göreve tekrar gelen teknik direktör Rıza Çalımbay, kötü gidişata dur dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 18:03, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 18:07
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Rıza Çalımbay kötü gidişata dur dedi: Beşiktaş evinde galip

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti.

Rıza Çalımbay yönetiminde sahaya çıkan siyah-beyazlılar mücadelenin 56. dakikasında Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş 3 puana ulaşan taraf oldu.

RIZA ÇALIMBAY 18 YIL SONRA BEŞİKTAŞ İLE KAZANDI

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı.

Futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giyen ve birçok başarı elde eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı ilk olarak Ocak 2005-Ekim 2005'te çalıştırmıştı.

ZAYNUTDINOV HASTANEYE KALDIRILDI

Mücadelenin ilk yarısında 0-0'lık eşitlik devam ederken Bakhtiyor Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadelenin sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Opoku'nun dirseğiyle gözüne ve burnuna sert darbe alan Kazak oyuncu yerini Rachid Ghezzal'a bırakarak hastaneye kaldırıldı.

GHEZZAL VE SALİH SAKATLIKTAN DOLAYI İKİNCİ YARIDA YER ALMADI

Sakatlanarak oyundan çıkan Zaynutdinov'un yerine oyuna 41. dakikada giren Ghezzal, devre arasında sakatlığı sebebiyle yerini Onur Bulut'a bıraktı.

Öte yandan Salih Uçan, sakatlığı dolayısıyla yerini Alex Oxlade Chamberlain'e bıraktı.

RASHİCA MİLLİ TAKIMDA

Siyah-beyazlı ekibin, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, ülkesinin İsrail ile oynayacağı karşılaşmasında görev alacağı için Beşiktaş'ın Başakşehir mücadelesi kadrosunda yer almadı.

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