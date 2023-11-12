İzmir'de ev sahibi tartıştığı kiracısını öldürdü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde Ahmet Alkan (38) ile ev sahibi İ.U. (79) henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştı.

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