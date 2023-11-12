Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Başakşehirli Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrasında oyuna devam edemedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 20:54, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 21:00
Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada Bakhtiyor Zaynutdinov, mücadelenin 37'nci dakikada Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.
Yüzüne aldığı darbe sonrasında yerden kalkamayan Kazak futbolcu, oyuna devam edemedi.
Zaynutdinov, 41'inci dakikada yerini Ghezzal'a bıraktı. Pozisyon sonrasında sağ gözü morarıp, şişen 25 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.