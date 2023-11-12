Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada Bakhtiyor Zaynutdinov, mücadelenin 37'nci dakikada Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

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