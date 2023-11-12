İYİ Partili Dervişoğlu'ndan yerel seçimler için ittifak açıklaması

10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'da
Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'da
Erdoğan: Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalıştık
Erdoğan: Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalıştık
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Personele yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı
Personele yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den 16 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den 16 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
TBMM'de bu hafta ne görüşülecek?
TBMM'de bu hafta ne görüşülecek?
Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor
Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor
12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi
12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez
Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez
Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi
Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi
Yargıdaki krizi bitirecek ilk adım atılıyor: AYM'nin yetki sınırı çizilecek
Yargıdaki krizi bitirecek ilk adım atılıyor: AYM'nin yetki sınırı çizilecek
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu dönerci tutuklandı
Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu dönerci tutuklandı
İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü
İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü
12 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
12 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem
Toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem
CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP'de yeni MYK belli oldu
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan yerel seçimler için ittifak açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamadıklarını belirterek, "Şimdi bize diyorlar ki, 2024'te de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 21:08, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 21:11
Yazdır
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan yerel seçimler için ittifak açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da partililerle buluştu.

İYİ Parti'nin CHP'ye yerel seçim başarısı sağlamak için kurulmuş bir seçim aparatı olmadığını söyleyen Dervişoğlu, "İYİ Parti, bu büyük milletin makus tarihini yenebilmek için kurulmuştur. İYİ Parti'yi teşekkül ettiren insanlar, Atatürk'ün kurmuş olduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine inanmış yürekli Türk milliyetçileridir." dedi.

"İsteyen istediği gibi algılayabilir. Bu söylediklerimden kendisini isteyen, istediği payı da çıkarabilir." ifadelerini kullanan Dervişoğlu, "Biz, Türk milliyetçisiyiz. Sevdası ve kaygısı Türkiye'nin geleceği olan büyük Türk milletinin geleceği olan insanlar tarafından İYİ Parti'yi kurduk ve yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca, İYİ Parti'yi sadece biz kurmadık. Partileri millet kuran millet yaşatır. İhtiyaç hasıla olmaz ise şayet, millet kapatır. İYİ Parti hiç kimsenin aparatı değildir. Büyük Türk milletinin partisidir, Türk milletinin kurduğu partidir. Hedefi büyük Türk milletini iktidar olarak yönetmektir." şeklinde konuştu.

"GİTTİYSENİZ GİTTİNİZ"

Dervişoğlu, partisinden ayrılanlar için de "Gittiyseniz gittiniz. Keşke gitmeseydiniz. Gittiğiniz yerde dilerim ki yolunuz açık olur. Siz istediğiniz yere gidin. Ben buradayım. Biz buradayız. Afyonkarahisar burada." diye konuştu.

"BİZE DİYORLAR Kİ 2024'TE DE İTTİFAK KURALIM..."

Milletin iradesine diyecek bir şeylerin olmadığını aktaran Dervişoğlu, İYİ Parti'yi milletin terazisinde tarttırmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz bir ittifak kurduk 2019'da her türlü fedakarlığı yaptık, belediyeleri aldık. CHP'li belediye başkan adayları, Millet İttifakı adayı olarak seçildi. Ama 2023'de seçim kaybettik. Bu seçimi kaybetmemizin sebebi bizi başka şeylerle, ilişkilendirerek siyaseten mahkum etmeye çalıştılar. 2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamamışız. Şimdi bize diyorlar ki, 2024'de de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için. İYİ Parti'nin 2028 yılındaki seçimlerindeki hedefi cumhurbaşkanlığını kazanmak ve bu ucube sisteme son vermek olacaktır. Bu iradeyle yollara düştük. Bu sebeple Afyonkarahisar'ın 60 belediyesinin hepsine talibiz. 20'sini kazanacağımıza dair de büyük bir iddiamız var."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber