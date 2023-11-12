Bakan Koca Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyan geminin görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin bu gece Mısır'a ulaşacağını belirtti.

Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor. pic.twitter.com/9ZAKPCHNJa