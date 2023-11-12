Bakan Koca Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyan geminin görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin bu gece Mısır'a ulaşacağını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 21:18, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 21:20
Bakan Koca Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyan geminin görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin bu gece Mısır'a ulaşacağını belirtti.
Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor. pic.twitter.com/9ZAKPCHNJaDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2023