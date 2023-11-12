TRT yapımı 'Kod Adı Kırlangıç' dizisinin galası yapıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın katıldığı galada, dizinin başrol oyuncuları Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran ve çocuk oyuncular da yer aldı.

TRT Genel Müdürü Sobacı, bu proje için çok uzun zamandır titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Çocuklara içerik üretimi söz konusu olduğunda Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak hassasiyetimiz, sorumluluğumuz bir kat daha artıyor. Çünkü fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamladıkları, hayata dair algılarının oluştuğu, duygu ve düşüncelerinin şekillendiği ve yeni yeteneklerini keşfettikleri bir dönemde çocuklarımıza bu çağı ve içinde bulundukları dünyayı anlatan bir çerçeve çıkarmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Projenin temel amacının, tam bağımsız Türkiye'nin geleceği çocukların yeteneklerinin teknolojik alanlara daha fazla yönlendirilmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Sobacı, "Bugün teknolojinin domine ettiği, başat bir rol oynadığı dönemdeyiz. Biz yetişkinlerden farklı olarak çocuklarımız bu iklimin içine doğdular. Gerek dijital dünyayı, gerekse gündelik yaşam içerisinde teknolojinin bu kadar hakim pozisyonda olmasını çok doğal karşılıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Sobacı, "Şu da bir gerçek ki aslında iyi ve kötünün en temel ve en sert mücadelesinin yaşandığı alanlardan biri de dijital ve teknolojik alandır. O nedenle gençlerimize yönelik bir farkındalık oluşturabilme çabasının bir ürünü olarak bu projemizi değerlendirmemiz lazım" açıklamasını yaptı.

Dizi oyuncularından Ali Kayra Gürel, dizide Yiğit Efe karakterini canlandırdığını belirterek, "Yiğit Efe ve ekibi çok akıllı çocuklar. Yeni nesli çok iyi aşılamış bence bu dizi" dedi.

Gürel, diğer arkadaşlarıyla beraber bu projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Zeynep karakterini canlandıran Elif Kurtaran ise "Dizinin çok güzel olacağını düşünüyorum. Zeynep arkadaşlarına önem veren, ailesinden biraz bunalmış bir karakter. Bence güzel bir çalışma olacak. İzleyenler de beğenir umarım" diye konuştu.

TRT 1'in yeni dizisi "Kod Adı Kırlangıç", mahallede kurdukları gizli teknoloji üssünde kendi insansız hava araçlarını tasarlayan gençlerin hikayesini ekranlara taşıyor.

Galaya AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'de katıldı.