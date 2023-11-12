İsrail 20'den fazla Hamas mensubunu esir aldığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yirmiden fazla Hamas mensubunun esir alındığı belirtildi.

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