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13 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

13 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 00:01, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 00:02
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13 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İl Müftüleri Toplantısı ile Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

(Antalya/10.30/Denizli/14.30)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergileneceği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu'na katılacak.

(Sakarya/10.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Antalya/09.00)

SPOR

1- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına, Anadolu Üniversitesi-Tekirdağ Süleymanpaşa maçıyla devam edilecek.

(Eskişehir/16.00)

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