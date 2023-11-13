MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

MİT Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, kent merkezindeki Afetevler Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait, dere yatağında toprağa gömülü 2 kalaşnikof, 2 şarjör, 105 fişek ele geçirildi.

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