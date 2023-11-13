Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
Konya'nın Hadim ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopter yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 07:30, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 07:38
Mernek Mahallesi Tomalak mevkisindeki kayalıklardan düşme ihbarı alan jandarma, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve İHH arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.
Yaralı kişi, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan helikopterle bulunduğu kayalıklardan kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.