İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit olan polis memuru için taziye mesajı

Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 20 Ekim'de görevi esnasında dur ihtarına uymayan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın, bugün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirtti.

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