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Türkiye'nin 8 önerisi bildiride

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Riyad'taki liderler zirvesinde çıkan 31 maddelik sonuç bildirisinde Türkiye 8 madde koydurdu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 07:45, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 07:54
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Türkiye'nin 8 önerisi bildiride

Gazze'deki İsrail katliamının önlenmesi için diplomasiyi en etkin kullanan ülkelerin başında gelen Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne de damga vurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana liderlerle telefon diplomasisinin yanı sıra yüz yüze görüşmeler de gerçekleştirdi. Türkiye, bu hafta itibariyle yeni diplomasi atağına başlayacak.

TERÖRİST OLARAK NİTELENDİLER

Cumartesi günü yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi liderler zirvesinde İslam ülkeleri İsrail'e karşı bildiri yayınladı. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana net tavır alan Türkiye, bu tavrını bildiride de ortaya koydu. Yerleşimcilerin ilk kez 'terörist' olarak tanımlandığı bildiriye Türkiye sayesinde 8 madde eklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yazımına bizzat katıldığı bildiriye Türkiye'nin soktuğu maddeler arasında BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı alması, Filistinli siviller için koruma mekanizması oluşturulması için BM Genel Sekreteri'nin öneri sunması, barış süreci için bir konferans düzenlenmesi ve barış sürecinin takvimlendirilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in işlemekte olduğu savaş ve insanlık suçlarına yönelik soruşturmasını hızlandırması çağrısı yer aldı.

BM ateşkes kararı alsın

Bildiriye Türkiye tarafından yazdırılan 8 madde şöyle:

* İsrail'e karşı üye devletlerin siyasi, diplomatik ve yasal baskı uygulamaları ve caydırıcı önlemler almaları çağrısı.

* BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı alması.

* Filistinli siviller için uluslararası koruma mekanizması oluşturulmasına yönelik olarak BM Genel Sekreteri'nin belirli öneriler sunması.

* BM İnsan Hakları Konseyi başta olmak üzere, tüm ilgili olabilecek uluslararası insani kuruluş ve oluşumlarda ortak hareket edilmesi yönünde irade beyanında bulunulması.

ULUSLARARASI GARANTİ GETİRİLSİN

* Kapsamlı barış süreci için uluslararası konferans düzenlenmesi ve barış sürecinin takvimlendirilerek uluslararası garantiler getirilmesi çağrısı.

SORUŞTURMA HIZLANSIN

* Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı'nın, İsrail'in işlemekte olduğu savaş ve insanlık suçlarına yönelik soruşturmasını hızlandırması çağrısı.

* Gazze'de ateşkes sağlanmasını müteakip, Gazze'nin yeniden imarına ilişkin mevcut tüm fonların desteklenmesi ve mobilize edilmesi.

BAKANLARDAN KOMİSYON KURULSUN

* İçinde Türkiye'nin de bulunduğu, bakanlardan oluşan küçük bir grubun İİT ve Arap Ligi adına Gazze'deki savaşın durdurulması ve kapsamlı bir barış anlaşmasının yapılması için uluslararası düzeyde çalışmalara başlaması.

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