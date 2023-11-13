Erdoğan eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 07:57, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 08:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Devlet Bakanlarından Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aksay'ı ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verildi.