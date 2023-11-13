KDV'den muaf arsa satışı başlıyor
KDV'den muaf arsa satışı başlıyor
%0.99 Faizli Kredi Müjdesi!
%0.99 Faizli Kredi Müjdesi!
Sponsorlu İçerik
Muayene sırası artık tarih oluyor
Muayene sırası artık tarih oluyor
Borsada halka arz rüzgarı 3 şirket daha gün sayıyor
Borsada halka arz rüzgarı 3 şirket daha gün sayıyor
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
AK Parti yerel seçimler için kampa girdi: Başkan adayları aralıkta açıklanacak
AK Parti yerel seçimler için kampa girdi: Başkan adayları aralıkta açıklanacak
Kaçak maden ocağında vahşet, fenalaşan kişiyi yakıp ormana atmışlar
Kaçak maden ocağında vahşet, fenalaşan kişiyi yakıp ormana atmışlar
Erdoğan eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Erdoğan eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Devlet 2 liralık altın davalarında 10 bin lira vekalet ücreti ödemek zorunda
Devlet 2 liralık altın davalarında 10 bin lira vekalet ücreti ödemek zorunda
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'da
Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'da
Erdoğan: Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalıştık
Erdoğan: Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalıştık
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Personele yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı
Personele yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den 16 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den 16 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
TBMM'de bu hafta ne görüşülecek?
TBMM'de bu hafta ne görüşülecek?
Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor
Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor
12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi
12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez
Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez
Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi
Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

KDV'den muaf arsa satışı başlıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı. Arsalar, 21-23 Kasım tarihleri arasında açık artırma yoluyla KDV'den muaf olarak satışa çıkarılacak.

Haber Giriş : 13 Kasım 2023 08:41, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 08:43
Yazdır
KDV'den muaf arsa satışı başlıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı.

Aralarında İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin'in de yer aldığı illerde, farklı metrekarelerdeki iş ve konut alanları için uygun arsalar, 21-23 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan açık artırmayla satılacak. Arsalar, KDV'den muaf olarak satılacak.

Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda, tutarın yüzde 25'i peşin olacak, kalanı ise 24 ay vade yapılacak. Peşin ödeme ile arsa satın almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Söz konusu arsalara internet üzerinden de teklif verilebilecek.

Kaynak: Ekonomim

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber