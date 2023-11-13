İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ailesi arasında tartışma çıkması üzerine eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 09:20, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 09:59
EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI
Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Nayman aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı olan Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.