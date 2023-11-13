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MHP'de aday adaylığı başvuruları başladı

MHP'de yerel seçimler için adaylık başvuruları bugün başladı. Adaylardan müracaat için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Aday belirleme sürecinde, toplumda karşılığı olan isimlere öncelik verilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 17:47, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 18:16
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MHP'de aday adaylığı başvuruları başladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde yerel seçimler için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Aday adaylığı başvuruları bugün başlıyor. 15 Aralık'a kadar sürecek.

Başvurular için ücret alınmayacak

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teşkilatlara genelge gönderdi. Buna göre başvurular için herhangi bir ücret alınmayacak.

Belediye başkanı adayı olmak isteyenler doğrudan MHP Genel Merkezi'ne müracaatta bulunacak.

İl genel meclisi ile belediye meclisi üyelikleri için başvurular teşkilatlara yapılabilecek.

Toplumda karşılığı olan adaylarla seçime girilecek

MHP'de adayların belirlenmesi sürecinde 14 ve 28 Mayıs seçimi sonuçlarına bakılacak. Belli kriterler göz önünde bulundurulacak.

Toplumda karşılığı olan, halk tarafından sevilen kişilerle seçimlere girilecek.

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