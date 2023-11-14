Cumhurbaşkanlığı'ndan doktora sonrası araştırmacılara ilave ödeme görüşü!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesi uyarınca proje süresiyle sınırlı olarak çalışan doktora sonrası sözleşmeli araştırmacılara 375 sayılı KHK'nın ek 40 ncı madde kapsamında ilave ödeme yapılamayacağı yönünde görüş verdi!

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