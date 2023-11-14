YÖK'ten diplomalarla ilgili önemli yazı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazıda; lisansüstü programlarda Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış isimlerin yer verilmesi gerektiği, bazı programların henüz YÖKSİS'te eşleştirilemediği için e-devletten alınan belgelerde sorunların yaşandığı ve bazı akademik ilanlarda adayların mağdur olduğuna dikkat çekilerek diplomalarında yer anabilim dallarına göre değerlendirmenin yapılması gerektiği ifade edilmiştir.