Dolar günü yükselişle tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 28,58 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 18:17, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 18:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,5650
|28,5660
|28,5860
|28,5870
|Avro
|30,5260
|30,5270
|30,5070
|30,5080
|Sterlin
|34,8270
|34,9440
|34,6330
|34,7500
|İsviçre Frangı
|31,6170
|31,7760
|31,6450
|31,8040
|ANKARA
|ABD Doları
|28,5350
|28,6150
|28,5560
|28,6360
|Avro
|30,4860
|30,5660
|30,4670
|30,5470
|Sterlin
|34,7670
|34,9770
|34,5730
|34,7830