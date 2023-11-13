Emekli zammında masada iki formül var
Emekli zammında masada iki formül var
Büyük Fırsat! %0.99 Faizli Kredi!
Büyük Fırsat! %0.99 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
255 terör mensubu yakalandı
255 terör mensubu yakalandı
Bakan Tunç yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuştu
Bakan Tunç yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuştu
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
Bakan Şimşek'ten ihracatçılara yeni finansman çözümü
Bakan Şimşek'ten ihracatçılara yeni finansman çözümü
İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı
İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı
KDV'den muaf arsa satışı başlıyor
KDV'den muaf arsa satışı başlıyor
Muayene sırası artık tarih oluyor
Muayene sırası artık tarih oluyor
Borsada halka arz rüzgarı 3 şirket daha gün sayıyor
Borsada halka arz rüzgarı 3 şirket daha gün sayıyor
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
AK Parti yerel seçimler için kampa girdi: Başkan adayları aralıkta açıklanacak
AK Parti yerel seçimler için kampa girdi: Başkan adayları aralıkta açıklanacak
Kaçak maden ocağında vahşet, fenalaşan kişiyi yakıp ormana atmışlar
Kaçak maden ocağında vahşet, fenalaşan kişiyi yakıp ormana atmışlar
Erdoğan eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Erdoğan eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'da
Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'da
Erdoğan: Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalıştık
Erdoğan: Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalıştık
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Personele yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı
Personele yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı
Ana sayfaHaberler Terör

255 terör mensubu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 255 terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 11:27, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 11:52
Yazdır
255 terör mensubu yakalandı

İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 41 şüpheli şahıs yakalandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik Antalya, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Niğde, Samsun ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 19 şüpheli şahıs yakalandı.

FETÖ'ye yönelik; Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 40 şüpheli şahıs yakalandı. Terörizmin finansmanına yönelik; Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda 24 şüpheli şahıs yakalandı. Sol terör örgütlerine yönelik; Aydın, İstanbul, Şanlıurfa ve 42 İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 131 şüpheli şahıs yakalandı.

Adıyaman, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Karabük, Karaman, Konya, Manisa, Muş, Sakarya, Sivas, Şırnak, Tunceli, Tunceli ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıklarınca, "Sosyal medya hesapları" üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 38 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber