Evden çıkaramadığı kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı

Olay, dün Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi H.İ.U. (79) ile kiracısı Ahmet Alkan (29) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını tabancayla vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ormanlık alanda yakalandı

Olay yerinden kaçan H.İ.U.'nun Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınarak karakola götürülen şüphelinin kiracısını evden çıkmak istemediği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi ev sahibi, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.