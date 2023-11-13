Kaza yaptı ilk işi sigara içmek oldu

Kaza dün akşam saatlerinde Bayrampaşa O-3 otoyolu Hal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybeden motosikletli, bariyerlere çarparak düştü. Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Acı içerisinde yerde kıvranan yaralı sürücü, yardımına gelen vatandaşlardan sigara istedi. Bir vatandaşın verdiği sigarayı içen sürücü, bu sırada acı içerisinde bağırmaya devam etti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.