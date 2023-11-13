'Türksat Yedeklilik Merkezini anten ve alt sistemleriyle hizmete hazır hale getirdik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin, 28 bin 800 metrekare arazi üzerine anten ve alt sistemleriyle hizmete hazır hale getirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Türksat'a yapılan saldırıyı hatırlatan Uraloğ,u hainlerin karşısında dimdik duran çalışanlar sayesinde yayınların aksamadığını ve insanların doğru bilgilendirildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türksat hizmetlerinin, olağanüstü veya sistem kaynaklı acil durumlarda yayıncılığın kesintiye uğramaması açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Türksat uyduları üzerinden televizyon, radyo ve internet hizmetlerinin, Gölbaşı'ndaki uydu anten sistemleri ve uydu yer istasyonlarıyla verildiğini dile getiren Uraloğlu, "Olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda hızlı bir şekilde tüm trafiğin aktarılabileceği, operasyona hazır ve farklı bir konumda yedeklilik merkezine ihtiyaç duyduk. Bu amaçla Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'mizi, Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 28 bin 800 metrekare arazi üzerine anten ve alt sistemleriyle hizmete hazır hale getirdik." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, söz konusu merkezin 1000 metrekare ana binaya sahip olduğu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezimiz, uydularımıza yedeklilik yapmak amacıyla 1 adet 13,2 metre çapında anten ve Ka frekans bandında çalışan alış ve veriş alt sistemlerini de içeren uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek. Bu merkez, Türksat uydu yer kontrol istasyonlarıyla entegre çalışacak şekilde, uydu takip özelliğine sahip 2 adet 9 metre Ku-Band anten sistemiyle uydularımızın her türlü çalışma şartlarında kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlayacak."

- "Türksat 6A birçok zorlu testi başarıyla tamamladı"

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın birçok zorlu testi başarıyla tamamladığını da belirten Uraloğlu, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2024'ün mart ayında yer teslimi gerçekleşecek. Bu aşamadan sonra da SpaceX firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda Türksat 6A'yı haziranda yörüngesine fırlatmayı hedefliyoruz. Hizmete başladığında diğer uydularımız ile kapsanamayan Güney ve Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunarak bölgemizdeki lider konumumuzu daha da güçlendireceğiz." dedi.

Uraloğlu, Türksat'ın katma değerli uydu hizmetleri kapsamında da önemli çalışmalara imza attığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"VSAT, yani küçük çaplı veri terminali hizmetleriyle ağırlıklı karasal altyapının ulaşamadığı bölgelerde özellikle de köy okullarımıza bu terminaller aracılığıyla hizmet veriyoruz. Birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşuna 4 binin üzerinde terminalle uydu üzerinden internet hizmeti sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, taşıyıcı takip sistemi, uzay cisimleri takip sistemi, yüksek irtifa platformu, kanal güncelleme sistemi, Türksat konumlama sistemi gibi birçok AR-GE projelerini de yerli ve milli kaynaklarla yürütüyoruz. Ana hizmet alanı olarak son kullanıcıya sunulan kablo yayıncılık hizmetlerini de Türksat üzerinden sağlıyoruz."

- 13 milyon dolarlık yatırımla

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise söz konusu merkezle coğrafi yedeklilik imkanına kavuşacaklarını belirterek, "Gölbaşı'nda hizmet vermekte olduğumuz yer istasyonlarımızda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk, arıza veya acil durumda hizmet kesintisi olmadan burada bulunan sistemlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Merkezin yaklaşık 13 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini bildiren Ertok, yatırımların ilerleyen yıllarda da artarak devam edeceğini belirtti.

Törenin ardından Ertok, Bakan Uraloğlu'na Türsat maketinin yer aldığı bir hediye takdim etti.

Türksat-5B ve Türksat 4B uydularına yedeklilik sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkezde bina içerisinde 460 metrekarelik beyaz alana sahip sistem salonu bulunuyor. Burada, 2 megavatlık enerji altyapısı, tüm uydulara hizmet verebilecek 2 adet 9 metrelik uydu kontrol antenleri, Türksat 3A, 4A, 5B ve 6A uydularına hizmet sağlayacak 2 adet 7,6 metrelik televizyon yayıncılığı anten sitemleri yer alıyor.