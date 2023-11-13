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Kullananların yüzde 89'u İstanbul Havalimanı'nı beğendi

İGA Üst Yönetici Vekili Selahattin Bilgen:- "Tüm dünyaya hizmet veren bir havalimanı olarak bu beğeni oranını daha da artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 12:56, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 12:59
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Kullananların yüzde 89'u İstanbul Havalimanı'nı beğendi

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, havalimanını kullanan yolcular arasında yaptığı ankette beğeni oranı yüzde 89 ölçüldü.

İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın tüm yolcularına kusursuz bir seyahat deneyimi sağlama motivasyonuyla yola çıkarak, gelişim alanlarını tespit etmek için yıllık olarak tekrarladığı araştırmasının 2023 sonuçlarının açıklandığı aktarıldı.

Buna göre GfK (Growth from Knowledge) adlı araştırma şirketi tarafından yürütülen çalışmada İstanbul halkının öncelikli olarak tercih ettiği havalimanının İstanbul Havalimanı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, önceki yıllardaki araştırmalarla karşılaştırıldığında İstanbul Havalimanı'nın beğenilme oranının artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, ilk kez 2021 yılında yapılan çalışmada, halk genelinde İstanbul Havalimanı'nın beğeni oranı yüzde 84 iken bu oranın 2022'de yüzde 83 olarak ölçüldüğüne dikkat çekilerek, bu yılki araştırma sonuçlarına göre İstanbul Havalimanı'nın beğenilme oranının yüzde 89'a yükseldiği kaydedildi.

- "Büyük ve geniş olması" seçeneği en yüksek beğeni aldı

Katılımcılara İstanbul Havalimanı'nı beğenme sebeplerinin de sorulduğu aktarılan açıklamada, "büyük/geniş olması" seçeneğinin en yüksek skorlu beğeni kriteri olarak öne çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, havalimanının "temiz olması", "çalışanların yardımsever ve güler yüzlü olması", "ferah, düzenli ve tertipli olması" seçeneklerinin de ankette üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Araştırmada katılımcılardan İstanbul Havalimanı'nı belli kriterler çerçevesinde değerlendirmelerinin istendiği, buna göre "Yolcu memnuniyetinin önemsenmesi, havalimanının teknolojik yönden rakiplerine kıyasla daha gelişmiş olması, özel ihtiyaç sahibi ve çocuklu yolculara yönelik imkanlar sağlanması, prestijli bir havalimanı olması" seçeneklerinin öne çıktığı ifade edildi.

- "Beğeni oranını artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen, havalimanının tüm operasyonel süreçlerini, bilimsel çalışmalar ışığında ve araştırmalar sonucunda düzenleyip yönettiklerini aktardı.

Bu doğrultuda yolculara sundukları hizmetin her yıl daha çok beğenilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Bilgen, "İGA İstanbul Havalimanı, yalnızca farklı kültürlere değil, farklı yaş gruplarına ve yolcuların özel ihtiyaçlarına göre tasarlanan hizmetlerini Türk misafirperverliği anlayışıyla yüzlerce farklı ülkeden milyonlarca yolcuya kusursuz şekilde sunmak için çabalıyor. Tüm dünyaya hizmet veren bir havalimanı olarak bu beğeni oranını daha da artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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