Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
Büyük Fırsat! %0.99 Faizli Kredi!
Büyük Fırsat! %0.99 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı
Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 710 milyon lira para cezası
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 710 milyon lira para cezası
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
Emekli zammında masada iki formül var
Emekli zammında masada iki formül var
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
255 terör mensubu yakalandı
255 terör mensubu yakalandı
Bakan Tunç yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuştu
Bakan Tunç yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuştu
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
Bakan Şimşek'ten ihracatçılara yeni finansman çözümü
Bakan Şimşek'ten ihracatçılara yeni finansman çözümü
İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı
İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı
KDV'den muaf arsa satışı başlıyor
KDV'den muaf arsa satışı başlıyor
Muayene sırası artık tarih oluyor
Muayene sırası artık tarih oluyor
Borsada halka arz rüzgarı 3 şirket daha gün sayıyor
Borsada halka arz rüzgarı 3 şirket daha gün sayıyor
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
İstanbul Maltepe'de polis memuru şehit oldu
AK Parti yerel seçimler için kampa girdi: Başkan adayları aralıkta açıklanacak
AK Parti yerel seçimler için kampa girdi: Başkan adayları aralıkta açıklanacak
Kaçak maden ocağında vahşet, fenalaşan kişiyi yakıp ormana atmışlar
Kaçak maden ocağında vahşet, fenalaşan kişiyi yakıp ormana atmışlar
Erdoğan eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Erdoğan eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 14:31, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 14:33
Yazdır
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1533'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam eden annelerden Fadime Aksu, evladından 10 senedir haber almadığını söyledi.

Evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yaptığını ifade eden Aksu, "Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Ne yapsalar da bizi yıldıramayacaklar." dedi.

"Onlar kandırdılar çocuğumu"

Çocuğuna duyduğu özlemi dile getiren Aksu, eylemi kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Aksu, "Çocuğumu HDP'den, PKK'dan istiyorum. Onlar kandırdılar çocuğumu. Tedavi görüyordu, ameliyat olacaktı. Hala evde çocuklarımın ilaçlarını saklıyorum, kalbi delikti." diye konuştu.

İstanbul'da 17 yaşındayken 2014'te kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fırat için oturma eylemi yapan Ziyamet Altunbey de çocuğunu çok özlediğini belirtti.

Altunbey, evine dönmesi için oğluna çağrıda bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber