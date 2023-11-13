İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili tahliye mi edildi? Açıklama geldi

13 Kasım 2022 tarihinde Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halleri ve sanık Bilal Elhacmaos'un gıyabında tutukluluk hali devam etmektedir.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldüğü bombalı saldırının faili Ahlam Albashir tahliye edildi" iddiası doğru değildir.

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