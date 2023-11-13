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Yıllardır kanserle mücadele eden Ayşenur Parlak hayatını kaybetti

12 yaşından bu yana kanserle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olan Parlak, en son kolon kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Parlak'ın vefat haberini eşi Savaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 15:28, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 15:31
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Yıllardır kanserle mücadele eden Ayşenur Parlak hayatını kaybetti

Yıllardır kanser hastalığıyla savaşan fenomen Ayşenur Parlak hayatını kaybetti. Kansere verdiği mücadele ile yüzbinlerce takipçisine örnek olan Parlak'ın ölüm haberini eşi sosyal medya hesabından verdi.

Parlak'ın eşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ayşenur Parlak, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyer hayatına başladı. Üniversitede tanıştığı eşiyle evlilik hazırlıkları yaparken meme kanserine yakalandığını öğrendi.

Evlendikten sonra tedavi olan Ayşenur Parlak başarılı süreçten sonra vergi memuru olarak çalışmaya devam etti. Parlak, "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının yazarlarından biri oldu. 12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak'a 33 yaşında kolon kanseri teşhisi konmuştu.

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