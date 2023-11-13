Eşi ve erkek arkadaşını takip edip kurşun yağdırdı: 3 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokakta meydana gelen olayda; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Özlem Ülker'i (38) sokak ortasında ağır yaralayıp sevgilisi Yusuf Cavlak'ı (35) pompalı tüfekle öldüren Emin Ülker (40), aynı silahla canına kıydı.

Olayın ardından cansız bedenler morga kaldırılırken, hastaneden bir acı haber daha geldi. Özlem Ülker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle ölü sayısı 3'e yükseldi.