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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan partiden istifa edenlere uyarı

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partiden istifa eden üyelere ilişkin "Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 17:09, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 17:46
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan partiden istifa edenlere uyarı

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkez binasında basın açıklamalarında bulundu. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri için aday adaylığı başvurularının 20 Kasım- 22 Aralık tarihleri arasında başlayacağını aktaran Zorlu, teşkilatlarda yönetici pozisyonundaki parti mensuplarının 1 Aralık tarihine kadar istifalarını vermesi gerektiğini söyledi.

Partiden istifa edenlere yanıt

Kürşad Zorlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ittifak açıklaması ile Bahadır Erdem'in istifası üzere sorulan soruya yanıt veren Sözcü Zorlu, şunları söyledi:

"Yaşananlar itibariyle bu sorunun ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bir başka partinin kongresini aldığımız karar açısından sebep sonuç ilişkisinde değerlendirmiyoruz. Genel İdare Kurulu'nun aldığı karar nettir. İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir. Şunun özellikle bilinmesini istiyorum, bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum".

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