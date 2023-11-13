YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre; Yükseköğretim Yürütme Kurulu 'Yabancı dilde tez yazılması' konusunda yeni bir karar aldı.

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin İngilizce dilinde de yazılması halihazırda uygulanmakta olan bir düzenleme olmakla birlikte Karara göre; öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrencinin talebi üzerine danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, en az tezin dörtte birini oluşturan Türkçe özet verilmek suretiyle başka bir dilde yazılabilecek. Söz konusu Kararın, öğrencinin talebinin yanı sıra üçlü bir onay mekanizması getirerek sürecin disipline edilmesini sağladığı belirtiliyor.

Gerek Anabilim Dalı Kurullarında gerekse Enstitü Yönetim Kurulunda kararların salt çoğunluk ile alındığı düşünüldüğünde, Türkçe dilinden başka bir dilde tez yazmak isteyen bir öğrencinin, yazacağı tezinin en az dörtte biri kadar Türkçe özet yazma zorunluluğu ve danışmanının uygun görüşünü almanın yanı sıra salt çoğunlukla karar veren iki Kurulun kararına ihtiyaç duyması, ayrıca başka dilde yazacağı tez için o dile hakimiyeti bulunan bir danışman hoca gereksinimi bir arada düşünüldüğünde, Yürütme Kurulu Kararının Türkçe dili dışında gerçekleşecek lisansüstü tez yazımını disipline etmek suretiyle düzene soktuğu ve yabancı dilde tez yazımını zorlaştırdığı düşünülüyor.