İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
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İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı

Sakarya ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri personelin maaş kartının, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınmasını kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 18:05, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 18:15
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İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yazılı açıklamasında, personel maaşları ile tüm ödeme sistemlerinde yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY Kart'ı kullanacaklarını belirtti.

Mevcut kartların yerini TROY'un alacağını aktaran Güngör, "İşçi ve memur sendikalarının desteğiyle tüm belediye personeli Visa ve Mastercard özellikli kredi ve banka kartlarını yerli ve milli firma olan TROY ile değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin'de İsrail zulmünün devam ettiğine, zulme karşı durarak herkesin elinden geleni yapması gerektiğine işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"Soykırımın ilk anından itibaren sosyal tesislerimizde bu zulme destek olan tüm firmaları boykot edeceğimizi ifade etmiş, bu firmaların tüm mallarını kaldırmıştık. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm personel maaşları ile kurum ödemelerimizi yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY Kart'a taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz, milletimiz Filistin halkının yanındadır. "

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden maaş kartlarını TROY'a taşıma kararı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının maaş kartlarını, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşıma kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı olağan toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Korucuk Mahallesi'nde 240 konutluk proje için satış ön başvurularının 15 Kasım'da başlayacağını, ödeme konusunda da büyük kolaylıklar sunacaklarını belirtti.

Yüce, başvuruların KONUT AŞ tanıtım noktalarından yapılacağını aktararak, peşin alımlarda liste fiyatından yüzde 10'luk indirim uygulanacağını, yüzde 25 peşinatla başlayıp, 6 ayda bir yüzde 2 veya yüzde 3 ara ödeme, 84 aylık veya 120 aylık vadelerle de ödeme seçeneklerinin bulunduğunu anlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1 ayı aşkın süredir devam ettiğini anımsatan Yüce, şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bugüne süregelen Filistin'deki insanlık dışı savaş bizlere İsrail'in insaftan ve vicdandan ne kadar yoksun olduğunu tüm çıplaklığı gösteriyor. Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş dram yaşanıyor. Hastaneler, okullar, camiler, mülteci kampları bombalanıyor. Yaşlı, kadın, çocuk demeden masum insanlar acımasızca katlediliyor."

Yüce, Gazzelilere umut olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, "Elimizle, dilimizle, kalbimizle ne var ne yoksa yapmaya gayret ediyoruz. İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmamak adına belediyemize ait iştirak ve tesislerimizden İsrail'e ait markaların ürünlerini kaldırdık. Bu anlamda her türlü boykot kararını hızla devreye alarak, bu terör devletine karşı hep birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kararlarına bir yenisini daha eklediklerini aktaran Yüce, "Çalışma arkadaşlarımızın maaş kartlarını milli ödeme yöntemi olan TROY'a geçiriyoruz. Gazze'deki masumların feryadı arşa uzanırken Büyükşehir Belediyesi olarak bu zulme ve işgale karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

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