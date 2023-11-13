Aydın'da öğrenci yurdundaki asansör kazasında 1 tutuklama daha

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

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