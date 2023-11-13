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Türkiye ile Yunanistan arasında 'iletişim noktası mekanizması' kuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı, bir sonraki Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının Yunanistan'da yapılacağını duyurarak, her iki tarafın ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ'lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point Of Contact) Mekanizması kurmaya karar verdiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 20:22, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 20:24
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Türkiye ile Yunanistan arasında 'iletişim noktası mekanizması' kuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı Yunaninstan ile güven artırıcı önlemler toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır.

Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.

Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ'lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir.

Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ'lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point Of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir.

Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir."

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