Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkan adaylığı onaylandı

Hasan Arat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, 9 Kasım 2023 Perşembe günü kulübümüze sunduğumuz adaylık başvurumuz, divan kurulu tarafından bugün onaylanmıştır. Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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