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2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek

2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor. 2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabileceği bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 20:55, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 20:56
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2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor. Yılın ilk günü pazartesiye denk geliyor ve hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük bir yılbaşı tatili fırsatı sunuyor.

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil fırsatı

Yılın ikinci tatil imkanı ise 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı döneminde yaşanacak. Tatili, 8 Nisan Pazartesi'den itibaren 1,5 gün izin alarak tüm haftaya yaymak ve bir önceki hafta sonunu da ekleyerek 9 güne çıkarmak mümkün olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2024'te salı gününe denk gelecek ve pazartesi izin alındığında 4 günlük bir mola fırsatı ortaya çıkacak. Enuygun, bu dönemde tatil için Assos ya da Amasra ve Sinop'ta doğanın uyanışının izlenebileceği tatil önerisinde bulunuyor.

Nisanın hemen ardından mayıs da tatille başlayacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2024 yılında çarşambaya denk gelecek. 29-30 Nisan'da izin alabilenler, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatile çıkabilecek. Bu seyahat fırsatı için Karadeniz Bölgesi ya da İğneada tercih edilebilecek rotalar arasında yer alıyor.

İkinci 9 günlük tatil fırsatı Kurban Bayramı'nda

Kurban Bayramı, gelecek yıl 16 Haziran Pazar - 19 Haziran Çarşamba tarihlerini kapsayacak. Perşembe ve cuma izin alanlar, 9 günlük bir tatil yapabilecek. Bu tatil için Antalya, Fethiye, Bodrum gibi deniz sezonunun erken açıldığı sıcak bölgeler öneriler arasında bulunuyor.

Yılın 3 günlük tatil imkanı veren diğer dönemi ise temmuzda görülecek. Pazartesiye denk gelecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili hafta sonuyla birleşecek. Cuma gününe denk gelecek 30 Ağustos Zafer Bayramı da 3 günlük tatil imkanı sunacak.

Senenin son aylarına girerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 4 günlük tatil fırsatı elde edilebilecek. 29 Ekim tarihi salıya denk geleceği için pazartesi yarım gün izin alınması durumunda 4 günlük bir tatil fırsatı doğacak.

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