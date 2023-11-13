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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 21:14, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 21:14
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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Çobanlar-Bolvadin kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. idaresindeki 35 BMT 151 plakalı otomobil, B.B. yönetimindeki 03 ET 893 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Tofaş marka otomobilin hurdaya dönen hali ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü ile 03 ET 893 plakalı otomobilde bulunan 1 yaşındaki B.Y.B., F.B (25) ve F.B. (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.B. (45) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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