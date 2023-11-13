Gaziantep'te suya yüzde 10 indirim yapıldı

Açıklamada, su ücretinde daha önce de yüzde 27 indirim yapıldığı hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonunda Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresinin 2'nci Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

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