İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 31 kişi öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Cibaliya Spor Kulübünün olduğu bölgede 12 evi bombaladı.

Kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, şu ana kadar en az 31 kişinin cesedine ulaştı. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.