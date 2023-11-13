Kızılırmak alarm veriyor, 5 ayda bu hale geldi
Türkiye'nin en uzun nehri bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta su seviyesi düştü. Kırıkkale'de 5 ay arayla çekilen 'dron" görüntüleri kuraklığı gözler önüne serdi.
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta 5 ay aradan sonra su seviyesi düştü.
Bin 355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'ta suların çekilmesiyle birlikte
nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı. Yağmur yağışlarının azalması sebebiyle
debide düşüş yaşandı. Kırıkkale'den geçen Kızılırmak'ta, 5 ay önce çekilen "dron"
görüntüleri kuraklığı gözler önüne serdi. Kızılırmak nehri, İç Anadolu'nun en
doğusundaki Sivas'ın İmranlı ilçesinde yer alan Kızıldağ'ın Güney yamaçlarından
doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan
geçerek Karadeniz'e dökülüyor.
Yahşihan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, Kızılırmak nehrinde 1,5 metre suların çekildiğini ifade ederek, ırmaktan yürüyerek geçilecek duruma geldiğini söyledi.