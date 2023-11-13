İlber Ortaylı: Bu Cumhuriyet, kaliteli bir cumhuriyettir

Ortaylı, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün ES Voleybol işbirliğiyle hayata geçirdiği "Geleceğe Smaç" projesi kapsamında Antalya Cosmos Sports Center'da düzenlenen "Cumhuriyet sohbetleri"nde genç voleybolcularla bir araya geldi.

Sağlıklı vücudun sporla mümkün olduğunu kaydeden Ortaylı, özellikle kız çocuklarının spor yapma alışkanlığı kazanmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden en az bir yabancı dil öğrenmelerini ve bilinçli olarak kitap okumalarını isteyen Ortaylı, "Spor ve sanat, toplumsal hayatta çok önemlidir. Ansiklopedilerden araştırma yapmayı tercih edin." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük devrimler yaptığına dikkati çeken Ortaylı, Atatürk ile ilgili bazı konularda siyasi davranıldığını ileri sürdü.

Türkiye'de yaşayan insanların Cumhuriyet'e sahip çıktığını ifade eden Ortaylı, "Bu Cumhuriyet, kaliteli bir cumhuriyettir. Cumhuriyet olmakla adam olunmaz. Dünyada monarşilerin gerisinde kalan cumhuriyetler de var. Cumhuriyetin kalitesi olacak, bu çok önemli. Bunu kuran (Türkiye Cumhuriyeti) adamlar belli, bunun temelleri belli. Hürmet edin. Bazı şeylerin farkında olmanız lazım." diye konuştu.

Ortaylı, konuşmasının ardından gençlerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.