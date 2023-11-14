14 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Kasım 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Moritanya İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burhan KÖROĞLU atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca ÖZÇUHADAR,
- Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet DEMİROK,
- Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet KÜÇÜKSAKALLI, atanmıştır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu;
- Başkanlığına, İkinci Başkan Davut MENTEŞ,
- İkinci Başkanlığına Mehmet VERİM,
- Üyeliğine Nevzat ŞEN,
- Üyeliğine Ömer Faruk ÖZTÜRK,
- Üyeliğine Tayfun AKSOYAK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi gereğince atanmıştır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Didem YETER GÜLER atanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişi Erkan ÖMEROĞLU atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü;
- Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah OSMANLI,
- Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat TÜRKOĞLU,
görevden alınmış,
- Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yılmaz KILINÇ,
- Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan BAHÇECİK,
- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mikail AKILLI,
- Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sebahattin ERDOĞAN,
- Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yusuf DURAL, atanmıştır.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma"nm 5 inci maddesi ve "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü"nün 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Halim Haldun GÖKTAŞ atanmıştır.
13 Kasım 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI