Samsun'da bir kişi alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Ekici (63) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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