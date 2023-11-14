Samsun'da bir kişi alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 07:55, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 07:56
Orta Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin tuvaletinde bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Ekici (63) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ekici'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.