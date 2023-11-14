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Türkiye vazgeçilmez ortak

Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Kasım'da Almanya'ya gidecek. Ziyareti eleştiren Alman basını Ankara'nın "zor ama vazgeçilmez bir ortak" olduğunu belirtti.

Haber Giriş : 14 Kasım 2023 08:27, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 08:29
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Türkiye vazgeçilmez ortak

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ederken ölenlerin sayısı 11 bini aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi ve Özbekistan'daki Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Toplantısı'nda İsrail'in Filistinli masumlara karşı acımasız saldırılarını gündeme getiren Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Kudüs'ün Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak.

VAHŞETİ DİLLENDİRECEK

BM Genel Kurulunda kabul edilen Gazze'de acil insani ateşkes kararına çekimser oy veren ülkelerin liderleriyle telefonda görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek olan Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirecek ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek.

"ERDOĞAN'DAN ÇEKİNİYOR"

Erdoğan'ın yapacağı ziyaret Alman basınında geniş yer buldu. Bazı Alman siyasetçiler ve gazeteciler Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamaları yüzünden ziyaretin iptal edilmesini isterken, bazıları ise ziyaretin iptalinin yanlış olacağını, Türkiye'nin "zor ama vazgeçilmez bir ortak" olduğunu belirtti. Bild gazetesi 'İsrail'e kin duyanın Berlin'de ne işi var?' başlığıyla tepki gösterdiği Erdoğan'ın ziyaretini "Yılın en zor ziyareti" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Federal Hükümetin Erdoğan'ın Hamas ve İsrail'e yönelik açıklamaları karşısında tavır almaktan çekindiğini yazdı.

Erdoğan'ın 21 Kasım'da Cezayir'e ardında da Mısır'a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu arada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım'da Türkiye'ye gelecek.

LİDER EŞLERİ GAZZE İÇİN TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de yaşanan acıların dindirilmesi için sergilenen dayanışmanın artması için yarın İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırlayacak. Erdoğan ve lider eşleri, İsrail'in katliamının durması, Gazze'deki acıların dinmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunacak.

EMRAH ÖZCAN

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