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Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi

Kamu alacaklarında faiz değişimine gidildi. Gecikme zammı oranı her ay için yüzde 3,5'a yükseltilirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıkarıldı. Kamu alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı ise bugünden itibaren yüzde 36 olarak uygulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 08:41, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 08:43
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Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi

Kamu alacaklarında faiz değişimine gidildi. Gecikme zammı oranı her ay için yüzde 3,5'a yükseltilirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu. Daha önce bu oran 2,5 seviyesindeydi. Kamu alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı ise bugünden itibaren yüzde 36 olarak uygulanacak.

Düzenleme daha önceki tecil taleplerini kapsamıyor.

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