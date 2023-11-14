Dilan Polat'ın 'enerji' sloganı çalıntı çıktı



Dilan Polat'ın tutuklanması sonrası içimiz dışımız oldu enerji... Sosyal medyada yapılan her caps, her paylaşım 'Enercii' şarkısı ile paylaşılır oldu. Hal böyle olunca enerji aşağı enerji yukarı yuvarlanıp gidiyoruz.



Şimdi bu enerji konusu ile ilgili değişik bir iddia ortaya atıldı.



Milyonlarca dinlenen Dilan Polat'ın 'Enercii'si meğer başkasına aitmiş.



Katıldığı bir televizyon programında üne kavuşan enerji terapisti İsmail Yılmaz...



O programda dilinden düşürmediği kelime nedeniyle adı Enerji İsmail'e çıkmıştı. Yılmaz, Dilan Polat'a sitem etti.



13 yıldır enerji terapistliği yapan Yılmaz, 'Enerji' sloganının kendisine ait olduğunu iddia etti. Enerji İsmail "Enerji ve sinerji kelimeleri yıllardır benim sloganım...



Ekranda da bunu çokça dile getirdim. Şimdi Dilan Polat benden esinlendi.



Enerji kelimesini sevdiren benim ve bu durumda enerjim çalınmış oldu. O slogan için maddi beklenti içinde değilim. Ama insan o şarkıyı yaparken bir telefon eder, teşekkür ederdi."



Enerjinin sahibi kim bilemem ama bu slogan çekirdek gibi herkesin ağzına yapışık kaldı.

ÖMER KARAHAN