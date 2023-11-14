MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kasım yağmurları sürecek
Kasım yağmurları sürecek
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Türkiye 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu
Türkiye 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu
Ticaret Bakanı Bolat'tan bir indirim çağrısı da o sektöre
Ticaret Bakanı Bolat'tan bir indirim çağrısı da o sektöre
'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
TBMM'de 719 fezleke bekliyor
TBMM'de 719 fezleke bekliyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı
Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 710 milyon lira para cezası
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 710 milyon lira para cezası
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
Emekli zammında masada iki formül var
Emekli zammında masada iki formül var
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
255 terör mensubu yakalandı
255 terör mensubu yakalandı
Bakan Tunç yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuştu
Bakan Tunç yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuştu
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
Bakan Şimşek'ten ihracatçılara yeni finansman çözümü
Bakan Şimşek'ten ihracatçılara yeni finansman çözümü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!

Kiralık ev için eşine dostuna kefil olanlar da anlaşmazlıklarda arabulucunun yolunu tutuyor. Kefil olarak imza atanlar sadece kira değil hasar, zarar, aidat borçları ile de karşı karşıya kalabiliyor. İşte kiralik ev için kefil olacakların sözleşmeyi imzalamadan önce dikakt etmesi gerekenler..

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 08:47, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 08:48
Yazdır
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!

Kira uyuşmazlıklarında sadece kiracı ve ev sahipleri değil arkadaşına, yakınına kefil olup da yüklü borçlarla karşı karşıya kalanlar da arabulucunun yolunu tutuyor. Komşu gürültüsü, tadilat, yıkım gibi ihtilaflar da arabulucuya taşınırken, başvurudan önce Kat Mülkiyeti Kanunu ve Borçlar Kanunu'ndaki yasal hakları bilmekte fayda bulunuyor.

Ev sahipleri, kiracılardan özellikle memur kefil gösterilmesini isterken, eşi dostu kırmayıp sözleşmeye imza atanlar sadece kira değil hasar, zarar, aidat borçları ile de karşı karşıya kalabiliyor. Kefilin maddi yönden sorumluluk alanının kira sözleşmesinde açıklanması büyük önem taşıyor.

Kefaletin türü, süresi ile ilgili olarak ayrıntılı inceleme yapılmasında fayda bulunuyor. Müteselsil kefil olunması durumunda kira ödenmediğinde kiracıyla birlikte kefile de icra takibi başlatılabiliyor.
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat! İşte 6 soruda tüm merak edilenler

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında üst kattan sızan su ya da gürültü yapan komşu için de arabulucuya başvurulabilir mi?

Ev sahibi, kiracı uyuşmazlığı gibi komşuluk hukukundan kaynaklı, gürültü yapan komşu, koku, ses yapan işletme, başkasının yerine araç park edilmesi, üst kattan sızan su, komşu bahçeye gölge yapan ağaç, manzaranın kapatılması, alttaki restoranın dumanı gibi sorunlar için de arabulucuya gidilebilir.

Ev sahibinin kefil istemesinin önünde hukuki bir engel bulunmuyor. Kira sözleşmeleri, para borcu doğuran sözleşmelerdir. Kefalet ilişkisinde de alacaklı kiraya veren, borçlu ise kiracı oluyor. Kontratlarda adi kefalet ve müteselsil kefalet olmak üzere iki tür kefil imzası görülüyor. Kira sözleşmesinde kefaletin süresi, türü açık bir şekilde belirtilmeli. Mal sahibi kira ödenmemesi durumunda bunu kefilden talep edebiliyor. Müteselsil kefil olunması durumunda doğrudan borçlu konumda olunuyor.


Kira kontratı kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle arabulucuya başvurduk ancak ev sahibi ile uzlaşamadık. Arubulucuda çözebilir miyiz?

Kira sözleşmesinde anlaşılan ve anlaşılmayan kalemleri tek tek arubuluculuk son oturum tutanağına yazmanızda fayda bulunuyor. Başvuru konusu olmayan ya da arabulucuda müzakere edilmeyen alacak kalemleri dava konusu edilirse usulden reddedilme durumu söz konusu. Arabulucunun alacak kalemlerini açıkça yazması yasal bir zorunluluk teşkil ediyor.

Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat! İşte 6 soruda tüm merak edilenler

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması bizim binamıza da zarar verdi. Zararımızın giderilmesi için dava mı açmalıyız?
Binanız zarar gördüyse dava açmak yerine öncelikle arabulucuya gitmeniz gerekiyor. Yıkım, inşaatı yapan tarafla zarar gören taraf kabul ettikleri oranda uzlaşabilir. Uzlaşma sağlanamaması durumunda dava açma hakkınız bulunuyor.

Kefillik sözleşmesinde neye dikkat edilmeli?

Kefilin ödemede sorumlu olduğu oran, süre sözleşmeye mutlaka yazılmalı. Gelecek yıllarda en fazla bir ya da 10 yıl kaydıyla kefil olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Kefil olacak kişi kefalet şartlarını el yazısı ile sözleşmede açıkça belirtmeli.

Adi kefalet ile müteselsil kefalet arasında sorumluluk açısından bir fark var mı?

Adı kefalet, borcun ödenmemesi durumuna kefile başvurulan bir kefalet türüdür. Mülk sahibi önce kiracıya yasal takip yapar, alacağını tahsil edemediğini belgeler. Ancak kiracı aleyhine aciz vesikası alındıysa ya da iflas ettiyse doğrudan kefile gidebilir. Kefilin sorumluluğu asıl alacaklıya başvurulması ve sonrasında ödeme yapılmaması durumuna bağlanıyor. Müteselsil kefalette ise asıl borçlu olan kiracının kirayı yatırmaması halinde mülk sahibi kefile başvurabiliyor. Kiracı ve kefile aynı anda yasal takip başlatılabilir.

HAZAL ATEŞ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber